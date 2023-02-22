كبير الدبلوماسيين الصينيين: ندعم إقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب

أكد وانج يي، كبير الدبلوماسيين الصينيين، انفتاح بلاده على مزيد من التعاون مع الجانب الروسي، مشددًا على دعم بكين لنظام عالمي متعدد الأقطاب.

وأوضح «يي»، خلال جلسة مباحثات مع سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسية في موسكو، اليوم الأربعاء، ونقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الصين ستواصل الاتصال الوثيق مع روسيا.

تطوير العلاقات الروسية الصينية

وذكر أنّ بكين لن تدخر جهدًا من أجل تطوير العلاقات الروسية الصينية، التي تتسم بالعمق الشديد منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى أنّه سيتم مواصلة جهود التنسيق بين البلدين على الساحة الدولية.

ويعتزم الرئيس الصيني شي جين بينج، لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو، خلال الأشهر المقبلة.