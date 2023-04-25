خبير علاقات دولية: مصر تهتم بأمن المواطن في الداخل والخارج.. (فيديو)

تحدث الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية ومتخصص في الشأن العربي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، عن عودة المصريين من السودان، قائلا: «المواطن المصري هو هدف الدولة المصرية والقيادة السياسية، نتحدث عن أمن المواطن المصري بالمفهوم الشامل، فأمن المواطن المصري خط أحمر».

أمن المواطن المصري جزء من ثوابت الدولة المصرية والقيادة السياسية

وأضاف خبير العلاقات الدولية خلال حواره على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ أمن المواطن المصري جزء من ثوابت الدولة المصرية والقيادة السياسية، حيث تولي اهتماما كبيرا بالأمن للمصريين داخل وخارج مصر، وخاصة في أوقات الأزمات والتحديات.

المواطن دائما هو الهدف والغاية من التنمية في أي سياسات

وتابع خبير العلاقات الدولية أن هذه فلسفة واضحة وتعكس تقدير الدولة واهتمامها بالمواطن باعتبار أن المواطن دائما هو الهدف والغاية من التنمية في أي سياسات تضطلع بها الدولة، ولذلك ليس غريبا على تحرك الدولة المصرية في اللحظات الأولى لاندلاع الأزمة في السودان الشقيق، لإعادة أبنائها من الخارج.

وشرح خبير العلاقات الدولية، أنّ الدولة المصرية كان لديها قدرة عالية على إجلاء الرعايا من السودان في ظل أوضاع مضطربة، وذلك عبر أكثر من رحلة برا وجوا وبحرا.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي: «كل هذه الأمور تعكس قدرات الدولة المصرية على التنظيم والتناغم بين كل أجهزة الدولة في هذا الإطار، فالدولة المصرية صلبة ومن الدول القوية التي تتمتع بقدرات وأذرع وآليات فيما يتعلق بالتحرك أوقات الأزمات».

هناك أزمة صعبة في السودان ومعارك تتم داخل المدن في الشوارع

وتابع خبير العلاقات الدولية: «هناك أزمة صعبة في السودان ومعارك داخل المدن في الشوارع، وهذا يقودنا دائما إلى الحروب الأهلية الداخلية، فهي ليست حروبا تقليدية على جبهات محددة للقتال، وهناك فصل بين المدنيين والعسكريين، ولكنها حروب بين الشارع والشارع، ولا يوجد فيها أي التزام بقواعد القانون الدولي، وهناك استهداف للمستشفيات والشوارع والمارة والمدنيين»، شارحا إنّ مصر كانت من أوائل الدول التي أجلت رعاياها رغم صعوبة الأوضاع في السودان، فالملاحة الجوية مغلقة في السودان تقريبا، وهناك معارك في الشوارع الكبرى، وبالتالي فإن العملية صعبة جدا.

مصر أثبتت تجربة رائدة في هذا المجال

وأضاف خبير العلاقات الدولية، أنّ هذا الأمر يعكس قدرة مصر ودورها وتأثيرها، وكل ذلك كان محل إشادة من المجتمع الدولي، لافتا إلى أن دول العالم أشادت بقدرات مصر على التعامل مع هذا التحدي وهذا الظرف الصعب، وبالتالي فتحت مصرُ البابَ أمام الدول الأخرى من أجل إجلاء رعاياها، حيث أجلت مصر أكثر من 1000 شخص وهناك عدد آخر في الطريق.

وواصل خبير العلاقات الدولية: «مصر قدمت تجربة رائدة في هذا المجال، فقد تم إجلاء عدد كبير جدا من المدنيين، وأغلب الدول ركزت على إجلاء الدبلوماسيين وإغلاق السفارات، إلا أن مصر فتحت سفارتها لاستقبال المواطنين، وزال الدبلوماسيون المصريون مستمرون في عملهم حتى يتم الاطمئنان على آخر مواطن مصري يغادر السودان».