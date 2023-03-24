الولايات المتحدة تقيد تنقلات الدبلوماسيين الروس على أراضيها

أعلن دبلوماسي روسي أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت قيودا على تنقلات الدبلوماسيين الروس العاملين في الهيئات الأممية على الأراضي الأمريكية.

تغيير نظام مغادرة «منطقة الـ 25 ميلا»

وقال مدير المكتب القانوني للبعثة الروسية لدى الأمم المتحدة سيرجي ليونيدشينكو، خلال جلسة للجنة العلاقات مع الدولة المستضيفة، إنه في شهر ديسمبر الماضي، فرضت الولايات المتحدة قيودا جديدة على تنقلات الموظفين في البعثة الدائمة والمواطنين الروس من موظفي الأمانة العامة للأمم المتحدة.

وأوضح أنه جرى تغيير نظام مغادرة «منطقة الـ 25 ميلا»، ليتطلب ذلك الحصول على السماح، فيما كان في السابق على الدبلوماسي أن يبلغ فقط الجانب الأمريكي بشأن السفر.

«ليونيدشينكو»: من الواضح أن هناك تمييزا سافرا

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه منذ ديسمبر الماضي، يمنع جميع الموظفين الروس في البعثة الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة من السفر إلى خارج «منطقة الـ 25 ميلا» دون توضيح الأسباب.

وأضاف أنه «في الحقيقة، جرى فرض الحظر، وتطبق الولايات المتحدة القيود على الموظفين في بعثات بعض الدول فقط، وليس الجميع، ومن الواضح أن هناك تمييزا سافرا».