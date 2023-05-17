عادل إمام في عيون الفنانين.. «سد منيع لاستمرار فن التمثيل»

أجمع الفنانون على حبه، ورأوا فيه إما أستاذا كبيرا وعلما لأجيال قادمة بعده أو رأى من سبقوه فيه ابنا مقريبا وموهبة طاغية، فلم يخل لقاء لهم سؤلوا فيه عنه إلا وكان المدح نصيبه بمحبة صادقة.

عادل إمام هذا الاسم الكبير، والموهبة التي لا يشق لها غبار والتي يوافق اليوم 17 مايو عيد ميلاده الـ83 اجتمع الفنانون كبارا وصغارا على حبه وعلى رأسهم الكبير فؤاد المهندس الذي قال في أحد لقاءاته التليفزيونية عندما سؤل عن الزعيم، «عادل إمام تلميذي البكري، وتنبأت له بمكانة كبيرة منذ اليوم الأول الذي عمل معي فيه، وكانت ظاهره عليه ملامح النجم منذ البداية وبدري أوي».

قالوا عن عادل إمام

ونرصد لكم بعض آراء الفنانين في لقاءات تليفزيونية مختلفة:

يسرا: «مفيش حد هييجي زي عامل إمام، أجمل ما فيه إن كواليسه طول ما أنت قاعد معاه بتكون مبسوط وبتضحك، وعارف اسم كل واحد من أول ما يدخل من باب الاستديو لحد ما يخرج، وكلهم بيقعدوا حواليه ويفكرهم بمواقف حصلت، وهو شِرح ودمه خفيف، وعلى قد ما هو ملتزم، ومش بيحب يعيد كتير، ولو هو حس إنه عمل المشهد حلو مش هيعيده، ولو حس إنه مش كويس فيه هيعيده لو من هنا لبكره».

وفاء عامر: «عادل إمام هو القيمة والقامة، وهو الوحيد في العالم العربي الذي استطاع أن يحقق المعادلة الصعبة، وفي سنه دا هو رقم واحد، ومظنش إن فيه حد هيكون خليفة لعادل إمام، وهو شخصية لن تتكرر، وهو منظومة غير مسبوقة في شخص واحد».

الفنان رشوان توفيق: «عادل إمام لم يأت قبله أو بعده».

محمد صبحي: «هو النجم الأوحد والأول في مصر، وهو الهرم الرابع فيها».

محمود حميدة: «عادل إمام أسطورة».

سد منيع

نبيلة عبيد: «ممثل عظيم».

أحمد راتب: «عادل إمام سد منيع واقف في سبيل استمرار مهنة التمثيل».

سمير غانم: «عادل إمام هو اللي عمل العرض الخاص في مصر وهو من ابتدعه، وهو الوحيد في مصر القادر على أنه يعمل حفل عرض خاص ويحضرها الوزراء وكبار البلد».

تامر حسني: «عادل إمام حاجة محصلتش وكلنا نفخر بيه، وهو زعيم حقيقي وله سنين على القمة، ولم يحدث ذلك في العالم».

يوسف الشريف: «عادل إمام حالة خاصة كلنا بنتعلم منها، ومقدرش أتفرج عليه كمشاهد، ولكن كتلميذ وتجربته فريدة يجب أن تدرس جيدا».

أحمد آدم: «اختيارات عادل إمام هائلة في أعماله ودقيقة بمواضيع تمس الناس، وله أفلام لا تنسى ومتنوع بين أفلام كوميدية وقضايا حقيقية، وهو رمز وأيقونه للشارع المصري».

نور الشريف: «هو أصلح ممثل كوميدي يمثل في السينما والمسرح».