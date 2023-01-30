متحدث الخارجية: أمريكا أظهرت خلال الفترة الأخيرة اهتماما كبيرا بملف السد الإثيوبي

قال أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية يحرص دائما عندما يلتقي مع نظرائه بالدول المختلفة أن يحيطهم علما بالموقف بشأن سد النهضة.

وأضاف «أبو زيد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الولايات المتحدة الأمريكية أظهرت خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة اهتماما بمتابعة هذا الملف عن قرب ومعرفة مواقف الأطراف.

المسؤولية تقع على الجانب الإثيوبي ليظهر إرادة للتوصل لاتفاق ملزم

وأشار إلى أن وزير الخارجية كان حريصا كل الحرص على التأكيد على أن الإرادة المصرية للتوصل لاتفاق ملزم حول السد الإثيوبي متوفرة منذ اليوم الأول، وأن المسؤولية تقع على الطرف الآخر، الجانب الإثيوبي، لكي يظهر الإرادة السياسية المماثلة.

تفهم أمريكي لحق مصر في أن تطالب بحماية استخداماتها لمياه النيل

وأوضح أن الحديث بين وزيري الخارجية المصري والأمريكي تطرق إلى تفاصيل العملية التفاوضية بين الدول، وما الذي تطالب به مصر، مصر تطالب ببساطة بحماية حقوقها المائية واستخداماتها المائية من مياه النيل، وأن مصر لا تمانع أو تعارض تحقيق التنمية في إثيوبيا، ولكن نهر النيل باعتباره نهرا دوليا يحتم على الدول المشاطئة أن تتوافق حينما يكون هناك مشروع كبير بحجم سد النهضة.

وأفاد بأن هناك تفهما أمريكيا لمنطلقات الموقف المصري، وتفهم لحق مصر في أن تطالب بحماية استخداماتها لمياه النيل.