الكاتب الصحفي أحمد الطاهري: 25 يناير كانت السبب في انتقال السد الإثيوبي من فكرة إلى واقع

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف ورئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن 25 يناير كانت السبب في انتقال السد الإثيوبي من فكرة إلى واقع، وبعدها تمكن الإرهاب من مصر.

الأمن القومي لا يحركه بوست أو هاشتاج

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي على شاشة «الحياة»: «الأمن القومي لا يحركه بوست أو هاشتاج، الأمن القومي بحجم وثقل وتاريخ مصر في أفريقيا، صعب أن يتحكم في مساره بوست أو هاشتاج، وهي دولة قادرة على الحفاظ على حقوقها وحقوق شعبها وحقوق الأجيال القادمة».

25 يناير

وتابع: «علينا أن نعترف ونقف مع أنفسنا، فـ 25 يناير 2011 كل شخص يراها كما يريد، لكن لها نتيجتين، الأولى أن لولا ما جرى لما بنيت طوبة واحدة على النيل، وانتقال السد الإثيوبي من فكرة إلى أمر واقع وبدأ في مارس 2011، والنتيجة الثانية أنه ما كان الإرهاب يتمكن يوما من حكم مصر، وهما حقيقتان، محصل لمصر انكشاف استارتيجي في 2011».