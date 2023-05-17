إصابة 3 أطفال بتسمم غذائي إثر تناولهم سم نمل بقنا

أصيب 3 أطفال من أسرة واحدة بحالة اشتباه تسمم، مساء اليوم الأربعاء، إثر تناولهم سم نمل، في مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي لتلقى العلاج.

تسمم أطفال نجع حمادي

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا يفيد باستقبال مستشفى قنا العام 3 أطفال مصابين بتلبك معوي ومغص إثر تناولهم سم نمل في نجع حمادي.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين إصابة كل من رامز شوقي سعد، 3 أعوام، وشقيقه ريان شوقي سعد، عام ونصف، وآية أحمد محمد، عامين، باشتباه حالة تسمم إثر تناولهم سم نمل داخل منزلهم بمركز نجع حمادي.

نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام

على الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتم تحويلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.