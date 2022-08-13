مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2022.. «الهندسة الترم الأول بـ27 ألف جنيه»

أكد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، لقبول الطلاب في العام الدراسي 2022-2023، بمختلف الكليات، لافتًا إلى أن الجامعة في انتظار ما يسفر عنه مجلس الجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ بشأن تحديد الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة، وإعلان مواعيد التقدم للالتحاق بمختلف الكليات، موضحًا أن مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2022 بالجنيه المصري لكل الطلاب المصريين، مشيرًا إلى أن الجامعة تقبل الشهادات المصرية وما يعادلها، وفقًا لقرارات مجلس أمناء الجامعة.

مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2022-2023

وأوضح «عبدالسلام» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2022 في الفصل الدراسي الأول كالتالي:

مصاريف كلية الهندسة 27 ألف جنيه، وتشمل: «الهندسة المعمارية، هندسة التشييد، الهندسة الكهربية والهندسة الميكانيكية».

مصاريف كلية التصميم والفنون الإبداعية 27 ألف جنيه، وتشمل: «قسم التصميم الداخلي والأثاث، قسم تصميم الجرافيك والوسائط المتعددة، قسم تصميم المنتج الصناعي، قسم إنتاج الأفلام السينمائية وقسم الفنون البصرية».

مصاريف كلية العلاج الطبيعي 35 ألف جنيه، وتضم «قسم العلوم الأساسية، قسم العلاج الطبيعي لأمراض الباطنة والجراحة، قسم العلاج الطبيعي لأمراض وجراحة العظام، قسم العلاج الطبيعي لأمراض وجراحة الأعصاب، وقسم العلاج الطبيعي لأمراض الأطفال وصحة المرأة».

مصاريف جامعة الأهرام الكندية بمدينة السادس من أكتوبر

مصاريف كلية الصيدلة 42 ألف جنيه، وتشمل بروتوكول تعاون مع مستشفى 57357 لتدريب الطلاب في الصيدليات بالمستشفى.

مصاريف كلية إدارة الأعمال 22 ألف جنيه، وتشمل: «التسويق، المحاسبة، إدارة الأعمال، الموارد البشرية والاقتصاد التمويلي».

مصاريف كلية طب الفم والأسنان 60 ألف جنيه، وتضم أقسام: «العلوم الأساسية والطبية، الأسنان التحفظي، طب الأسنان الوقائي، قسم الاستعاضة الصناعي، قسم العوم الطبية الأساسي».

مصاريف كلية الإعلام 20 ألف جنيه للشعبة العربي، و25 ألف جنيه للشعبة الإنجليزية

مصاريف كليات اللغات و الترجمة 20 ألف جنيه.

مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات 24 ألف جنيه.

وتستعد الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات لأعمال تنسيق المرحلة الأولى 2022 لكليات الجامعات الخاصة، والمقرر أن ينطلق خلال الفترة المقبلة.