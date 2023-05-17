جامعة المنيا تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، انتهاء الجامعة من كافة استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023 بكلياتها العشرين ومعهدها للتمريض، والمقرر لها الانطلاق في الثالث من يونيو المقبل بما يحقق الالتزام بالخريطة الزمنية التي اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، ووفقاً لطبيعة الدراسة بكل كلية، التي بدأتها بالامتحانات العملية والشفوية بالكليات، مشيراً بأنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللوجستية علي مستوى الجامعة لاستقبال ما يقارب من 70 ألف طالب وطالبة لأداء امتحاناتهم.

تنظيم أعمال الامتحانات وإعلان الجداول

وذكر بيان صادر عن جامعة المنيا، أنه تم تنظيم أعمال الامتحانات وإعلان الجداول، ومراجعة تجهيز القاعات والمدرجات والكنترولات، وتوفير الملاحظين والمراقبين داخل اللجان، وذلك لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، والالتزام بأنظمة الامتحانات التي تحقق معايير الجودة والكفاءة، من حيث تحديد شكل ومضمون الورقة الامتحانية، وارتباط الأسئلة بأهداف المقررات الدراسية وقياس مستوي الطلاب، والوقت المناسب، ومراجعة القواعد المنظمة للاختبارات الإلكترونية لكليات القطاع الطبي، والتي سيتم تعميمها علي باقي كليات الجامعة خلال المراحل القادمة.

استطلاع آراء الطلاب بجداول الامتحانات

ووجه رئيس الجامعة بالالتزام بضوابط أعمال الامتحانات واستطلاع آراء الطلاب بجداول الامتحانات قبل إقرارها، وتعزيز آليات الكليات لإنهاء أعمال التصحيح في أسرع وقت ممكن، وذلك في ضوء استثمار الوسائل التقنية الحديثة، وتوظيف التصحيح الإلكتروني، وتطبيق الاختبارات الإلكترونية لكليات القطاع الطبي، ومراعاة ترتيب المقررات الدراسية بجداول الامتحانات بالشكل الذي يسهل تنفيذ آليات أعمال التصحيح وإعلان جميع النتائج علي الطلاب قبل منتصف يوليو القادم، ومراعاة عدم ازدواج عمل أعضاء هيئة التدريس في أكثر من كنترول لضمان سرعة أعمال التصحيح.

وأوصى «فرحات»، بمواصلة الجهود بالكليات لتنفيذ القواعد التي حددتها الجامعة لجاهزية بيانات الطلاب وصورهم الشخصية بالفرق النهائية المتوقع تخرجهم هذا العام، طبقاً للمعايير المطلوبة وتوقيعهم بصحتها، استعداداً لاستخراج الشهادات الثبوتية لهم عقب إعلان النتائج.