بالأرقام.. معلومات عن الاختبارات الإلكترونية بالجامعات 2021-2022

نجحت الجامعات الحكومية الفترة خلال العام الدراسي 2021-2022، في إجراء الاختبارات الإلكترونية المميكنة لـ117 كلية بمختلف الجامعات، تنفيذاً لتوجهات الدولة المصرية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة و التحول الرقمي للدولة المصرية.

الجامعات الحكومية

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية أبرز المعلومات عن الاختبارات الإلكترونية الممكية التي جرى تنفيذها في الجامعات.

** الجامعات نجحت في رفع كفاءة البينة التحتية لها خلال السنوات الماضية ما ساهم في نجاح الاختبارات الإلكترونية.

** تمّ عقد الاختبارات الإلكترونية بـ117 كليةز

** 729 ألف طالب انتهوا من الاختبارات الإلكترونية في 2380 مقرراً دراسياً.

** الاختبارات الإلكترونية جرى عقدها بـ25 جامعة حكومية.

** الاختبارات الإلكترونية جرى تطبيقها لكليات القطاع الصحي (الطب البشري، والصيدلة، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، وكليات ومعاهد التمريض) وبعض الكليات بالقطاعات الأخرى.

الاختبارات الإلكترونية 2022

** 2380 مقررًا دراسيًا جرى إجراء الاختبارات بها.

** مشاركة 15 كلية طب بشري و9 كليات صيدلة و3 كليات طب أسنان و3 كليات علاج طبيعي و12 كلية ومعهد للتمريض فى الاختبارات الإلكترونية في امتحانات الفصل الدراسي الأول.

** نسبة الكليات المُشاركة في الاختبارات الإلكترونية بكليات القطاع الصحي خلال الفصل الدراسي الأول 45% وزادت النسبة لتبلغ 85% خلال الفصل الدراسي الثاني.

** شارك خلال الفصل الدراسي الثاني في الاختبارات الإلكترونية 21 كلية طب بشري و16 كلية صيدلة و12 كلية طب أسنان و5 كليات علاج طبيعي و28 كلية ومعهد للتمريض.

** جار تجهيز مراكز اختبارات إلكترونية أخرى لخدمة باقي القطاعات.

** رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية لـ30 مركزاً. للاختبارات الإلكترونية بالجامعات الحكومية وتجهيزها بعدد 22 ألف جهاز حاسب آلي.