توريد 238 ألف طن قمح بشون وصوامع المنيا

قال الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، إن شون وصوامع المحافظة استقبلت حتى صباح اليوم الأربعاء 238 ألف طن من محصول القمح لموسم حصاد 2023، وذلك من خلال 42 موقعا تخزينيا بجميع مراكز ومدن المحافظة، موجها بالاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد على المزارعين، وتذليل العقبات في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك.

التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية

ويبلغ سعر الأردب 1500 جنيه زنة 150 كيلوجراما بدرجة نظافة 23.5 قيراط وذلك طبقا لما حددته الدولة لموسم توريد 2023 بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي ودعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

زراعة 243 ألف فدان قمح

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن إجمالي المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيرا إلى أنه جرى تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.