جامعة المنيا تطلق قافلة متكاملة لقرية كوم الحاصل بمركز مغاغة

أطلقت جامعة المنيا، قافلة متكاملة جديدة لخدمة أهالي المحافظة من سكان القرى الأكثر احتياجًا، ضمن مشاركة الجامعة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي استهدفت خلال فعالياتها خدمة أهالي قرية كوم الحاصل التابعة لمركز مغاغة؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية، وتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

توقيع الكشف وصرف العلاج مجانا

أشاد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة في مجالات خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مؤكدًا على أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ635 حالة من أهالي القرية في 9 تخصصات طبية، إلى جانب تنظيم ندوات توعوية صحية حول الإدمان، وتدشين حملة للحفاظ على البيئة ومنع إلقاء المخلفات في المجاري المائية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن فعاليات القافلة شارك بها فريق متكامل من أطباء الجامعة المميزين في التخصصات الطبية المتنوعة، وفريق من كلية الصيدلة والتمريض والزراعة، إلى جانب فريق تنظيمي من طلاب كلية التربية الرياضية.

إقبال كبير من أهالي كوم الحاصل

وتم إطلاق القافلة التي شهدت إقبالا كبيرا من أهالي قرية كوم الحاصل في مركز مغاغة، بأقصى شمال محافظة المنيا، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا.