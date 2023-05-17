الصور الأولى لبروفات فيلم «أولاد حريم كريم» استعدادا للتصوير

بدأ فريق عمل فيلم «أولاد حريم كريم»، البروفات النهائية مع المخرج علي إدريس، استعدادًا للتصوير، وذلك بعد تعاقد عدد كبير من النجوم، ومن المقرر أن يتم التعاقد بشكل رسمي مع باقي الأبطال خلال أيام.

أبطال فيلم أولاد حريم كريم لـ مصطفى قمر

فيلم «أولاد حريم كريم»، بطولة مصطفى قمر، وبسمة، وداليا البحيري، وعلا غانم، وخالد سرحان، وعمرو عبد الجليل، وتيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود، وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

و«أولاد حريم كريم» يعد استكمالا لنجاح فيلم «حريم كريم» الذي عُرض منذ 18 عامًا، وتحديدا في عام 2005، ولعب بطولته مصطفى قمر، وياسمين عبد العزيز، والراحل طلعت زكريا، وداليا البحيري، وعلا غانم، وبسمة، وخالد سرحان، ومحمد شاهين، وتأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.