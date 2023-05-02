طرح البوستر الرسمي لفيلم الصف الأخير بطولة بيومي فؤاد وتيام مصطفى قمر

طرحت شركة Victoria Film البوستر الرسمي لفيلم الصف الأخير للمخرج شريف محسن، ومن المقرر انطلاقة في دور العرض المصرية يوم 17 مايو الجاري.

ويكشف بوستر الصف الأخير، عن أبطال الفيلم بيومي فؤاد وهو يرتدي ملابس صعيدية ونظارة سوداء، وتيام مصطفى قمر الشاب.

وتدور قصة فيلم الصف الأخير، حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة. يخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأساً على عقب.

الفيلم من بطولة الفيلم بيومي فؤاد وتيام قمر، ويشاركهما ياسر الطوبجي، محمد عبد العظيم، أمجد عابد. الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن. من إخراج شريف محسن.

كما اختار المخرج شريف محسن 20 وجها جديدا وضمهم للعمل السينمائي، وذلك بعد عدد من الاختبارات التي أجراها، بالإضافة لضم عدد من ورشة خالد جلال.