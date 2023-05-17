بعد عرض فيلم الصف الأخير.. تيام مصطفى قمر يبدأ «أولاد حريم كريم»

استقبلت دور العرض السينمائي، اليوم، فيلم الصف الأخير للمخرج شريف محسن، والذي يعتبر البطولة السينمائية الأولى للفنان الشاب تيام قمر ويشاركه البطولة الفنان بيومي فؤاد، بجانب عدد من الفنانين من بينهم أمجد العبد، ياسر الطوبجي، ومحمد عبد العظيم بالإضافة إلى ما يقرب من 20 وجها جديدا، وحرص الفنان مصطفى قمر على حضور العرض الخاص للفيلم لدعم نجله في خطواته الأولى.

وعبر تيام قمر عن سعادته بالمشاركة في فيلم الصف الأخير، قائلا إنه متحمس لدخول عالم السينما من خلال الفيلم الذي يجمع ما بين الكوميدي والدراما، بالإضافة إلى تواجده مع الفنان بيومي فؤاد، وتابع خلال لقاء في العرض الخاص للفيلم: «التصوير كان ممتعا بالنسبة لي بالرغم من الإرهاق حيث تم تصوير في أكثر من محافظة في أنحاء مصر، فرأيت أماكن ومدن للمرة الأولى».

البرومو الدعائي لفيلم الصف الأخير

بعد فيلم الصف الأخير.. تيام قمر يبدأ أولاد حريم كريم

بدأ الفنان تيام قمر تصوير دوره في فيلم أولا حريم كريم وهو الجزء الثاني من فيلم حريم كريم الذي تم تقديمه عام 2006، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم مصطفى قمر، داليا البحيري، خالد سرحان، بسمة ورنا رئيس، تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، وذلك بعد الانتهاء من فيلم الصف الأخير.