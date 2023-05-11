«تحت الوصاية» أفضل محتوى درامي في استطلاع رأي لإعلام بني سويف

نظم مركز بحوث الرأي العام والاستشارات العلمية بكلية الإعلام في جامعة بني سويف، بقيادة الدكتورة الدكتورة إنجي أبو العز فعالية إعلان نتائج استطلاع للرأي العام والجمهور المصري حول المحتوى الرمضاني، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، الدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية، وإشراف الدكتورة نسرين حسام الدين وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

مشاركة أكثر من 800 شخص في الاستطلاع

ووصل إجمالي المشاركين في الاستطلاع 800 مبحوث مقسمين بين 73% من الإناث في مقابل 27% من الذكور، وكانت الفئات العمرية الأكثر مشاركة من فئة الشباب، كما تلاحظ تباين العينة المطبق عليها الاستطلاع لتشمل كل محافظات مصر.

«تحت الوصاية» أفضل محتوى درامي رمضان 2023

جاءت أبرز نتائج المبحوثين، بأن أفضل محتوى درامي هو مسلسل «تحت الوصاية»، في حين جاء مسلسل «جعفر العمدة» كأكثر مسلسل تم مشاهدته من قبل المبحوثين يليه مسلسل تحت الوصاية، ثم مسلسل الكبير أوي ثم مسلسل الصفارة.

أسباب الاختيار

كما تناول استطلاع الرأي، أسباب تفضيل تلك الدراما، فجاء سبب «أداء الأبطال القوي» في الترتيب الأول يليه سبب «أهمية القضية» في الترتيب الثاني.

أفضل إعلان تليفزيوني للموسم الرمضاني 2023

كما تضمن الاستطلاع أفضل إعلان تليفزيوني في موسم رمضان 2023، وفقا لرأي الجمهور المصري، حيث يأتي الاستطلاع، ضمن الأنشطة والفعاليات المهمة التي يعقدها المركز خلال العام الجامعي الحالي.