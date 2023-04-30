وحدة رصد «إعلام بني سويف»: watch it والمتحدة في صدارة سباق مسلسلات رمضان

نظمت وحدة الرصد الإعلامي بكلية الإعلام بجامعة بني سويف، بقيادة الدكتورة شاهنده عاطف، اليوم، ثاني فاعليات الوحدة لإعلان نتائج الرصد لدراما الموسم الرمضاني لعام 2023، والذي خرج ببعض المؤشرات أشارت إلى تفوق منصة watch it، وتصدر الشركة المتحدة شركات الإنتاج الدرامي التي قدمت الأعمال الدرامية في موسم دراما رمضان 2023.

رصد مؤشرات 34 عمل درامي

تناول التقرير رصد مؤشرات 34 عمل درامي من الإنتاج الدرامي المصري تنوعت بين المواد الدرامية والكوميدية والاجتماعية والوطنية والدينية و السير الذاتية، حيث خضعت المواد الدرامية للرصد خلال الفترة الزمنية من 23 مارس 2023 حتى الخميس 20 إبريل 2023 ، وقام فريق وحدة الرصد برصد وتحليل 795 حلقة بمعدل 595 ساعة لـ34 مسلسل درامي.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور سامح المراغى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية، واشراف الدكتورة نسرين حسام الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،

تفوق منصة watch it

و خرج التقرير الصادر عن وحدة الرصد الإعلامي بجامعة بني سويف بمجموعة من المؤشرات منها: تفوق منصة watch it في عرض المواد الدرامية المصرية، حيث عرضت watch it أكثر من 20 عملا دراميا مصريا، وعلي صعيد القيم المتضمنة في دراما رمضان 2023، جاء العنف في المرتبة الأولى، و في المرتبة الثانية تعدد الزوجات، ثم جاءت مشاهد المخدرات والتدخين في الترتيب الثالث، و تساوت قضايا العنف الأسري مع العلاقات غير الشرعية في الترتيب الرابع، و جاء الدجل والشعوذة في المرتبة الخامسة.

المتحدة في صدارة شركات الإنتاج الدرامي

أما على مستوى التوزيع الإنتاجي لدراما رمضان 2023، فجاءت الشركة المتحدة في صدراة شركات الإنتاج الدرامي التي قدمت الأعمال الدرامية في موسم دراما رمضان 2023، بينما جاءت أبرز أدوار البطولة في الأعمال الدرامية من نصيب الفنانات حيث قامت المرأه ببطولة 13 عملا دراميا بينما ذهبت بطولة 8 أعمال لفنانين رجال.

وعلي صعيد البيئة المكانية للأعمال الدرامية فقد جاء تمثيل المجتمع المصري في بيئة حي راقي في 12 عمل درامي بينما تناولت 7 أعمال درامية المدن متوسطة المستوي الاجتماعي، وجاء الصعيد والحي الشعبي في 4 أعمال درامية بينما ظهرت البيئة الساحلية و سيناء في عمل درامي لكل منهما.

الدراما الاجتماعية تتصدر الأعمال الدرامية

أما من حيث الأنواع الدرامية فقد جاءت الدراما الاجتماعية في الترتيب الأول بواقع 21 عمل درامي ثم جاءت الكوميديا في الترتيب الثاني بـ8 مسلسلات و جاءت الدراما الوطنية في الترتيب الثالث بواقع 4 أعمال تلاها الأعمال التاريخية بواقع 3 مسلسلات ثم المسلسلات الدينية بواقع مسلسلين، وفي الترتيب الأخير جاءت مسلسلات السيرة الذاتية بمسلسل واحد.

واختتم التقرير ببعض الملاحظات الكيفية حول دراما رمضان والقيم الإيجابية في مسلسلات موسم رمضان 2023 من حيث تمكين المرأة من العمل القيادي والعمل العام وقضايا المرأه المعيلة و مناهضة التحرش، كذلك تناولت الملاحظات الكيفية بعض الأخطاء في المراجعة التاريخية لبعض الأعمال و مدي تطبيق أكواد التغطية الإعلامية المتخصصة.

جاء ذلك على هامش ثاني فاعليات الوحدة لإعلان نتائج الرصد لدراما الموسم الرمضاني لعام 2023، وذلك بحضور الدكتور إسلام عثمان وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، ومحمد علي خليفة مدير عام الكلية، وطة صلاح المعيد بقسم الصحافة وعضو وحدة الرصد الإعلامي، ومارثا ميخائيل المعيدة بقسم الإذاعة وعضو وحدة الرصد الإعلامي، وطلاب المستوي الثاني لشعبة اللغة الإنجليزية بالكلية .