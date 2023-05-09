«إعلام بني سويف» تطلق مبادرة نسمات من أجل بيئة صحية نظيفة

أطلقت كلية الإعلام جامعة بني سويف مبادرة «نسمات» من أجل بيئة صحية نظيفة ضمن مشروع تخرج طلاب قسم الصحافة الذي يحمل اسم «أكسجين»، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، والدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية، وتحت إشراف الدكتورة نسرين حسام الدين وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة منى هاشم رئيس قسم الصحافة ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

«التغيرات المناخية.. الآثار والتكيف والحلول للمستقبل»

كما عقدت الكلية ندوة بالتزامن مع إطلاق المبادرة تحت عنوان «التغيرات المناخية.. الآثار والتكيف والحلول للمستقبل»، بحضور الدكتورة هبة الله محمد عبدالحليم، أستاذ علم الطفيليات بكلية العلوم ووكيل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعه بني سويف، والدكتور وائل نبيل حزين أستاذ الميكروبيولوجي بكلية العلوم ووكيل معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية للدراسات العليا والبحوث، والذين أوضحوا أهم أسباب حدوث التغيرات المناخية من حيث العوامل الطبيعية وأيضاً العنصر البشري، وزيادة انبعاث الغازات الدفينة.

وعلى هامش الاحتفالية، عرض طلاب الفرقة الرابعة والخامسة بكلية علوم الفضاء وتكنولوجيا الملاحة بعرض مشروعهم الخاص بالاحتباس الحراري «كوكب المريخ بالأمس هو أرض اليوم».

إعلان جداول الامتحانات

وفي سياق منفصل، عُقد مجلس كلية اﻹعلام جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور عبدالعزيز السيد عميد الكلية، وحضور أعضاء المجلس، واستعرض المجلس آخر المستجدات في قطاع شؤون التعليم والطلاب وقطاعي الدراسات العليا والبحوث، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة والأقسام العلمية الثلاثة، والاستعداد لاختبارات الفصل الدراسي الثاني وإعلان جداول الامتحانات، كما تم عرض آخر مستجدات وحدة الجودة بالكلية، ومتابعة خطط وأنشطة الوكالات والأقسام العلمية.