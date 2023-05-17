كلمات أغنية «وسلام» لـ إسلام فاروق وكريم حراجي.. عن الصداقة
كتب:
أحمد حسين صوان
10:22 م | الأربعاء 17 مايو 2023
إسلام فاروق وكريم حراجي
طرحت شركة «كامب»ـ عبر قناتها على موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، دويتو جديد لأغنية «وسلام» التي يغنيها الثنائي إسلام فاروق وكريم حراجي، وذلك بعد فترة خلافات حادة بينهما، والحديث حول عدم تعاونهما معا مره أخرى، لتعيد الأغنية أجواء علاقة الصداقة القوية التي جمعتهما لسنوات.
أغنية «وسلام» من كلمات كريم ناصر، وألحان وتوزيع رامي المصري، وميكس وماستر المهندس محمد جودة وجيتار أحمد حسين، وتقوم شركة «قنوات ميوزك» بتوزيع الأغنية على كل المنصات الرقمية وشبكات الاتصالات والإذاعات.
كلمات أغنية «وسلام»
وتقول كلمات أغنية «وسلام»:
وسلام على الأيام.. على الناس اللي طلعوا يا قلبي مش تمام
ورجوع دا بقي ممنوع.. دا كانو معانا في بيوتنا
بياكلم جوع
كده كده خلصت كده.. مش هبقي كبش الفدا.. استنو بس شويه خدو راحة
هنا شفتو مني الهنا.. وعملتو مش من هنا
مش هشوفكم تاني بصراحة
دا صفار جيه في الأنظار.. وشوفت الغدر في عنيكو بقيت محتار
ومنين نجيب سالكين.. نجيب أصحاب تمام
ومش خاينين
هلا باللي يلعب هلا ده حنا منبع قلق.. واللي جي ع الإيد مش هيرجع
إحذرو في الكلام فكرو هنا تتسنترو.. ضربة قاضية وفيكو أوي توجع
تداول الأغنية
ولاقى الكليب رواجا سريعا فور نشر الأغنية عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وتداول رواد السوشيال ميديا مقاطع من الكليب، أبرزها جملة (غلط مش هرد بغلط) التي ارتبط بها الجمهور، وجسدها في فيديوهات عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة أن كلمات الأغنية ترصد علاقات الصداقة وتحولاتها وتتناسب كثيرا مع المجتمع المصري باختلاف فئاته وطبقاته الاجتماعية.