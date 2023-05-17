كلمات أغنية «وسلام» لـ إسلام فاروق وكريم حراجي.. عن الصداقة

طرحت شركة «كامب»ـ عبر قناتها على موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، دويتو جديد لأغنية ‏«وسلام» التي يغنيها الثنائي إسلام فاروق وكريم حراجي، وذلك بعد فترة خلافات حادة بينهما، ‏والحديث حول عدم تعاونهما معا مره أخرى، لتعيد الأغنية أجواء علاقة الصداقة القوية التي ‏جمعتهما لسنوات.‏

أغنية «وسلام» من كلمات كريم ناصر، وألحان وتوزيع رامي المصري، وميكس وماستر المهندس ‏محمد جودة وجيتار أحمد حسين، وتقوم شركة «قنوات ميوزك» بتوزيع الأغنية على كل المنصات ‏الرقمية وشبكات الاتصالات والإذاعات.‏

كلمات أغنية «وسلام»‏

وتقول كلمات أغنية «وسلام»:‏

وسلام على الأيام.. على الناس اللي طلعوا يا قلبي مش تمام

ورجوع دا بقي ممنوع.. دا كانو معانا في بيوتنا ‏

بياكلم جوع ‏

كده كده خلصت كده.. مش هبقي كبش الفدا.. استنو بس شويه خدو راحة ‏

هنا شفتو مني الهنا.. وعملتو مش من هنا

مش هشوفكم تاني بصراحة ‏

دا صفار جيه في الأنظار.. وشوفت الغدر في عنيكو بقيت محتار ‏

ومنين نجيب سالكين.. نجيب أصحاب تمام

ومش خاينين ‏

هلا باللي يلعب هلا ده حنا منبع قلق.. واللي جي ع الإيد مش هيرجع ‏

إحذرو في الكلام فكرو هنا تتسنترو.. ضربة قاضية وفيكو أوي توجع

تداول الأغنية

ولاقى الكليب رواجا سريعا فور نشر الأغنية عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وتداول رواد ‏السوشيال ميديا مقاطع من الكليب، أبرزها جملة (غلط مش هرد بغلط) التي ارتبط بها الجمهور، ‏وجسدها في فيديوهات عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، ‏خاصة أن كلمات الأغنية ترصد علاقات الصداقة وتحولاتها وتتناسب كثيرا مع المجتمع ‏المصري باختلاف فئاته وطبقاته الاجتماعية.‏