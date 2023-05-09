أحمد شيبة: فخور بالتعاون مع عبدالباسط حمودة في أغنية جديدة

أعرب الفنان أحمد شيبة عن سعادته البالغة للتعاون في عمل غنائي جديد مع الفنان عبد الباسط حمودة، المقرر أن يجري إطلاقه خلال الأيام المقبلة، عبر المنصات السمعية ويوتيوب.

أحمد شيبة: حمودة رمز من رموز الأغنية المصرية

أوضح شيبة لـ«الوطن»، أنها ليست المرة الأولى التي يتعاون فيها مع عبد الباسط حمودة، مؤكدا أن الغناء معه يعد شرفا كبيرا له، لأنه واحد من أهم مطربي الوطن العربي.

وأشار المطرب الشعبي إلى أنه من محبي الغناء الجماعي، وأنه فضل طيلة الفترة الماضية تقديم الأغنيات الجماعية، منها أغنية الصعايدة التي شاركه فيها هشام الجخ وعصام كاريكا.

أحمد شيبة: تجربتي في السينما مفاجأة

وشدد شيبة على أنه يعمل خلال الفترة المقبلة على عدد من الأغنيات السنجل الجديدة، بالإضافة إلى تجربة جديدة في السينما، لكنه يصعب عليه الحديث عنها حتى تكون مفاجأة.

يذكر أن أغنية شيبة وحمودة، تم تسجيلها وتصويرها في ستوديو مصر، وتكتم الفريق على اسمها النهائي، لكي تكون مفاجأة للجمهور.