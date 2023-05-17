ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالفيوم.. بينهم 5 أطفال

حصلت «الوطن» على أسماء 13 مصابًا بينهم 5 أطفال منهم شقيقين توأم، بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة بمختلف أرجاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، بدائرة محافظة الفيوم، مساء اليوم الأربعاء، جراء السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها.

وتبينّ من التحريات الأولية، أنّ السيارة كانت تقل عُمّالًا من محل عملهم بأحد المصانع إلى محل سكنهم بمركز طامية كما اعتادت بصورة يومية، ولكنها انقلبت أثناء عودتهم على طريق أسيوط الغربي.

أسماء المصابين في الحادث

وجاءت قائمة أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أسيوط الغربي كالتالي:

شهاب عوض محمد سعيد، 21 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالظهر، وعماد غانم عيد العبد السميع، 18 سنة، مصاب بجروح متفرقة في الوجه، ومحمد نادي عبد المنعم عبد المجيد، 16 سنة، مصاب بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد عبد الناصر عبد المجيد، 14 سنة، مصاب بجرح نافذ بالجانب الأيمن، ياسمين جلال يحيى معوض، 17 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، حجاج راضي عبد الغني عبد العزيز، 32 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

إضافة إلى محمد أشرف عبد المنعم عبد المجيد، 14 سنة، مصاب باشتباه إصابة بالظهر، ومحمود أشرف عبد المنعم عبد الجيد، 14 سنة، مصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، محسن أبو العيد حميدة أو زيد، 19 سنة، مصاب باشتباه ارتجاج بالمخ، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمود أحمد حسين، 22 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عمر قرني سالم قرني، 18 سنة، مصاب بجروح قطعية بالوجه والجسم، ومجهول الاسم، 18 سنة، مصاب بارتجاج دماغي وكدمة شديدة بالوجه، إسلام كامل عبد النبي عبد العزيز، 25 سنة، مصاب باشتباه كسر بالكتف الأيسر، والكوع الأيسر.

نقل المصابين إلى المستشفى

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

تفاصيل انقلاب سيارة ربع نقل

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود إشارة بانقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال على طريق أسيوط الغربي، أمام بنزينة أوليبيا اتجاه أسيوط، ووجود عدد من المصابين، بسبب السرعة الزائدة.