إصابة 13 عاملا بحادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أسيوط الغربي

أصيب 13 عاملًا بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، مساء اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة كانت تقلهم من محل عملهم في أحد المصانع، إلى محل إقامتهم بمحافظة الفيوم، إلا أنّ السرعة الزائدة تسببت في اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها، فانقلبت في نهر الطريق وسط صرخات مستقليها.

وتوقفت حركة المرور على الطريق أمام المارة، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان البلاغ لاتخاذ اللازم.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعُمّال، بدائرة المركز، ووجود عدد كبير من المصابين.

إصابة 13 شخصًا بالحادث

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتبين انقلاب سيارة ربع نقل على طريق القاهرة/ أسيوط الغربي، قرب مدخل طامية، وتبينّ إصابة 13عاملًا بإصابات بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث وتسيير المرور

جرت إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق الصحراوي الغربي، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.