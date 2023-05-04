إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

أصيب 7 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي، كانوا يستقلونها على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، صباح اليوم الخميس، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، مما أدى إلى انقلابها في نهر الطريق.

وتوقفت حركة المرور على طريق أسيوط الغربي بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين لحين وصول سيارات الإسعاف وقوات الشرطة.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 7 أشخاص بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، حيث أسفر حادث طريق أسيوط الصحراوي عن إصابة 7 أشخاص، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.