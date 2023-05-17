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مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني لـ الحياة: ضرورة حصول المواطن على تعليم وصحة جيدين

كتب:

محمد ايمن
10:31 م | الأربعاء 17 مايو 2023
مقرر عام المحور الاقتصادي بالحوار الوطني

مقرر عام المحور الاقتصادي بالحوار الوطني

قال الدكتور أحمد جلال، مقرر عام المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن الحوار يتضمن 3 محاور رئيسية، هي السياسي والاجتماعي والاقتصادي، لافتا إلى أن المحور الاقتصادي هو محل اهتمام المواطن لأنه يتأثر بالأسعار يوميا، وهنا يكمن الاهتمام، كما أن أثر التغيرات الاقتصادية تمس حياة المواطن يوميا.

مجالات عمل المحور الاقتصادي 

وأوضح «جلال»، خلال حوار له ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية الحياة، أن فرص العمل وزيادة الأجور والإقبال على الزواج من مجالات عمل الجانب الاقتصادي، ومن الصعب التخلي عن الشأن الاقتصادي بأي شكل ممكن، مشيرا إلى أهمية أن يحصل المواطنون جميعا على تعليم وصحة جيدين، إضافة إلى الحق في القضاء العادل وحقوق ممارسة الحياة السياسية.

برامج الحماية الاجتماعية

وأشار مقرر عام المحور الاقتصادي بالحوار الوطني إلى أن  المحور الاقتصادي ناقش أمس قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية على مدار جلستين، كما ناقشت لجنة السياحة على مدار جلستين صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله.

 

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