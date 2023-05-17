سائق لودر يقتل المهندس فادي بالقاهرة الجديدة.. التفاصيل الكاملة

لم يتوقع أحد من العاملين داخل موقع تحت الإنشاء في القاهرة الجديدة، أن يشاهدوا جريمة قتل أمام أعينهم، إذ فوجئوا بسائق لودر يقتل مهندسا دهسًا، لتتعالى صرخات المهندس «فادي نبيل» 27 عامًا، مستغيثًا فأسرع نحوه العمال والفنيون فوجدوه فارق الحياة، بينما كانت علامات الريبة والشك تؤكّد أن سائق اللودر نفذ الجريمة عن عمد انتقامًا من المهندس، وأجرَى المتهم محاكاةً تصويريةً لكيفيةِ ارتكابِها بعد ضبطه والتحقيق معه، وفي هذا السياق ترصد «الوطن» في السطور التالية القصة الكاملة لجريمة مقتل المهندس فادي نبيل على يد سائق لورد.

لماذا أقدم سائق لودرعلى قتل المهندس فادي؟

جريمة أصبحت حديث الساعة عقب ارتكابها، والحزن سيطر على أسرة المهندس «فادي نبيل» عقب علمهم بنبأ مقتله بهذه الطريقة، وفي حضور ممثل النيابة العامة الذي واجه المتهم بأدلة الاتهام اعترف بجريمته مع سبق الإصرار والترصد، وقررت النيابة حبسه وإحالته إلى مصلحة الطب الشرعي لتحليل عينية من دمائه لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه، بحسب ما ورد بتحقيقات النيابة العامة.

سائق لودر يقتل مهندسا.. رواية شهود العيان

أقوال الشهود في هذه الواقعة أوضحت أن المتهم يعمل في رفع مخلفات أعمال البناء باستخدام اللودر الذي يقوده، وأن المتهم تعمد قتل المهندس فادي: «قام برفعه من على الأرض بكبشة الحفار ثم ألقاه من أعلى على الأرض ونزل عليه بكبشه الحفار مرتين على رأسه، إلى أن تأكد المتهم أن المجني عليه فارق الحياة وحاول الهرب إلا أن المتواجدين قاموا بالإمساك به، ولم نعلم أن هناك خلافات بين المتهم والمجني عليه».

جثة أسفل عجلات لودر

أحداث تلك الواقعة تعود إلى صباح الاثنين الماضي، عندما ورد لضباط مباحث القاهرة الجديدة، بلاغ من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بموقع تحت الإنشاء بالتجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثرت على جثة «فادي نبيل»، مهندس، وتبين وجود كسور وسحجات متفرقة بالجسم، ودلت التحريات أنه توفي دهسا من لودر وتبين وجود شبهة جنائية في الواقعة وأن سائق لودر ارتكب الجريمة بسبب مشاجرة سابقة بينه وبين الضحية إذ نشبت مشادة كلامية قام على إثرها الأخير بدهس المجني عليه، وألقي القبض على المتهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تعرف على عقوبة القتل العمد

شرح المحامي حمدي العربي، لـ«الوطن» أن جريمة قتل مهندس القاهرة الجديدة من قبل سائق اللودر هي جريمة مكتملة الأركان وفق تحقيقات النيابة العامة التي انتهت من جمع الأدلة وقررت حبس المتهم بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وأن العقوبة المتوقع إنزالها على المتهم من قبل المحكمة هي الإعدام شنقًا وفق قانون العقوبات.