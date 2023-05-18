«هندسة كفر الشيخ» تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أعلنت كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022 - 2023 لجميع الفرق الدراسية، إذ تُعقد الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الهندسة

وأنهت كلية الهندسة بقيادة الدكتور عبد الفتاح هليل عميد الكلية، استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني، الذي يبدأ 25 مايو، ويستمر حتى 20 يونيو المقبل، بحسب جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني، من هنــا.

توفير مقومات الراحة للطلاب في أثناء الامتحانات

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، توفير كل مقومات الراحة والهدوء للطلاب خلال أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مشددًا على ضرورة توفير البيئة الامتحانية الملائمة لجميع الطلاب، والمشاركين في أعمال الامتحانات وفقًا للضوابط التي أعدتها إدارة الجامعة، مشيرًا إلى أنّه تم الانتهاء من تجهيزات الكليات، واستعداداتها الأمثل للامتحانات، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب.

يذكر أنّ كلية الهندسة في جامعة كفر الشيخ أُسست في عام 1990، وضُمت إلى جامعة طنطا، واستمرت تبعيتها لجامعة طنطا حتى إنشاء جامعة كفر الشيخ كجامعة مستقلة عام 2006.

أقسام الكلية

وتضم الكلية أقسام:

الهندسة المعمارية.

الهندسة المدنية.

الهندسة الكهربائية، وفيها أقسام:

الحاسبات والتحكم الآلي.

الاتصالات والإلكترونيات.

القوى والآلات الكهربية.

الهندسة الميكانيكية، وفيها أقسام:

هندسة القوى الميكانيكية.

هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي.