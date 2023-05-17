مصرع عامل بصعق كهربائي أثناء تشوين رمال وسيراميك في الشيخ زايد

لقي عامل مصرعه بصعق كهرباء أثناء أداء عمله بالشيخ زايد، وتم نقله إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

توقف عضلة القلب

وتلقى اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من الرائد حسام عبد المنصف، معاون أول مباحث زايد، يفيد تلقيه بلاغا من مستشفى زايد التخصصي، بوصول عامل، 28 سنة، مصابا بتوقف في عضلة القلب، نتيجة صعق كهربائي وأثناء إنعاشه توفى.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتوفى كان يعمل في تشوين المخلفات من الرمال وبقايا السيراميك من أعلى سطح أحد المولات التجارية بدائرة القسم، وبصحبته اثنين من العاملين، وأثناء عملهما فوجئا بصعق كهربائي بالمتوفى أثناء قيامه بالعمل، حيث لامست يده أحد الأسلاك الكهربائية بأرضية السطح.

وتم نقل المتوفى إلى المستشفى وتوفى أثناء إسعافه، وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.