«التموين» تتسلم 2.3 مليون طن قمح من المزارعين بالمحافظات

تتابع غرفة العمليات المركزية لتوريد القمح المحلي، والمشكلة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات القمح المورد من المزارعين، التي بلغت حتى الآن، 2.3 مليون طن من بداية موسم التوريد، الذي بدأ قبل شهر.

توريد القمح المحلي

وتحصر غرفة العمليات المركزية لتوريد القمح المحلي، كميات القمح الموردة من 420 نقطة تجميع للقمح من المزارعين على مستوى المحافظات لصالح الهيئة العامة للسلع التموين من أجل تأمين مخزون القمح اللازم للمنظومة التموينية.

استلام 4 ملايين طن قمح

وتستهدف وزارة التموين هذا العام استلام 4 ملايين طن قمح من المزارعين من إجمالي 10 ملايين طن قمح محلي حجم موسم حصاد العام الحالي، ولم تلزم وزارة التموين المزارعين هذا العام بإجبارية توريد القمح مثلما جرى في العام الماضي، إذ أتاحت للمزارعين حرية التوريد مع إقرار عدة تسهيلات للمزارعين تشجيعا لهم كان منها رفع سعر أردب القمح إلى 1500 جنيه بدلا من 1250 جنيها، فضلا عن عدة إجراءات شملت صرف للمزارعين الموردين للقمح كمية 10 كيلوجرامات (نخالة خشنة وخليط زوائد) من المطاحن التموينية لكل إردب قمح ‏محلي جرى توريده إلى مواقع التخزين التابعة للجهات المسوقة من المطاحن، مع صرف مستحقات المزارع خلال 48 ساعة فقط من التوريد.

ويستمر توريد القمح المحلي الذي بدأ في 23 أبريل الماضي، حتى منتصف شهر أغسطس المقبل.