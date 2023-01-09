رئيس شعبة المطاحن: سعر طن الدقيق 13 ألف جنيه.. والدولة تدعمه بـ6100

قال حسين البودي، رئيس شعبة مطاحن 82%، إنّ الدولة تدعم طن الدقيق 87.5 بما قيمته 6100 جنيه للطن، موضحا أنّ سعر طن الدقيق استخراج 87.5 يسجل 6900 جنيه للطن، بينما تبلغ تكلفة الطن على الدولة 13000 جنيه، لتكون بذلك قيمة الدعم 6100 جنيه.

طحن 9 ملايين طن قمح سنويا

وأضاف البودي لـ«الوطن»، أنّه يتم طحن نحو 9 ملايين طن قمح في السنة من الدقيق 87.5، منها 4 ملايين طن قمح محلي، ونحو 5 ملايين طن قمح مستورد، يتم استيراده من منشآت عالمية متعددة.

إنتاج نحو 300 مليون رغيف يوميًا مدعم

وأوضح رئيس شعبة مطاحن 82%، أنّه يتم إنتاج نحو 300 مليون رغيف يوميًا مدعم، وبيعه بـ5 قروش للمواطنين أصحاب البطاقات.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن زيادة نسبة الاستخلاص من القمح، بمعني استخراج الدقيق 87.5 من القمح بدلا من 82% لإنتاج رغيف العيش البلدي.