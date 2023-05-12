الاستعدادات النهائية لحفل عمرو دياب في الجامعة الأمريكية (صور) 

يستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي ساهر له في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الجمعة، ضمن سلسلة حفلاته الصيفية.

حفل عمرو دياب كامل العدد

وطرحت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب في الجامعة الأمريكية، بوستر الحفل قبل نحو أسبوع من موعده.

أعلن منظمو الحلف الحرص على أن تكون كل التفاصيل والتجهيزات مفاجأة للجميع، وتم تصميم مسرح خاص وديكورات وبنرات احتفالًا بمرور 40 سنة على مشوار النجم عمرو دياب، ومنها ما يحمل ملامح من مسيرته الناجحة، من ماكيتات بوسترات ألبوماته، وجوائزه، وحتى ملابسه الشهيرة، ومنها الجاكيت الجلد الأسود، و البلوفر الذي تحول إلى موضة عقب ظهوره به في كليب تملي معاك.

مرور 40 عاما على نجاح عمرو دياب

حفل عمرو دياب مقام تحت عنوان (ريترو-RETRO)، انتهت كل التجهيزات بتقديمه من حوالي أسبوعين، وعلى غير المتوقع كانت التذكرة فئة الـ 100 ألف جنيه، هي الأولى التي بيعت بالكامل، من بين كل الفئات الثلاثة الأخرى، وهي 650، و1500، و2500 للطاولة.

الحفل، يقدم بمشاركة شركة النجم عمرو دياب «ناي»، ومنظم الحفلات ياسر الحريري، وإدارة الجامعة الأمريكية تأمين الحفلة عجمي ومساعدين محمد بويكا ياسر وكابو.