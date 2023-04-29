بروتوكول بين جامعة الزقازيق ووزارة الشباب والرياضة للتأهيل لسوق العمل

شهد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين كلية التربية النوعية بالجامعة ومديرية الشباب والرياضة بالشرقية، من منطلق اهتمام الدولة بمرحلة الشباب في المراحل العمرية المختلفة وتأهيلهم في كافة المراحل الحياتية من خلال الأنشطة المختلفة وتدعيم مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل.

توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الزقازيق ووزارة الشباب

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني حلمي محمد عميد الكلية، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب بالمحافظة والدكتور إيهاب عاطف وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أيمن عبد المقصود وكيل مديرية الشباب والرياضة بالشرقية لشئون الشباب.

تفعيل منظومة التعاون المثمر بين مؤسسات المجتمع المحلي

وأعرب خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، عن سعادته بهذا البروتوكول الذي يأتي في إطار تفعيل منظومة التعاون المثمر بين مؤسسات المجتمع المحلي وإثراء الحياة العلمية والعملية لأبناء محافظة الشرقية، من خلال استغلال الامكانيات المتاحة ، وتأهيل المعلمين والأخصائيين للعمل مع الشباب لما لدي كلية التربية النوعية من المقومات والإمكانات والخبرات اللازمة لاكتشاف ودعم المواهب والمبدعين في شتي المجالات، وبما يتوافق مع ما تقوم به وزارة الشباب والرياضة المصرية وتنمية مهاراتهم ومشكلاتهم السلوكية وتأهيل المتخصصين للعمل مع أبنائنا بمرحلة الشباب.

وأضاف رئيس الجامعة أن البروتوكول ينطلق من الاهتمام بالشباب نظراً لكونهم أساس التطوير الذي ننشده، من خلال الاهتمام بتطوير قدراتهم وإمكانياتهم ومهاراتهم وصقلها بما يتناسب مع كل جديد من تطورات حديثة، عبر اكتشاف ودعم المواهب والمبدعين وتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم ليكونوا عناصر بناءة في جميع المجالات وتقديم الأنشطة والفعاليات والدورات وورش العمل واللقاءات والمؤتمرات والندوات.

في ختام توقيع البروتوكول تم تبادل تسليم الدروع والتقاط الصور التذكارية تقديرا لجهود التعاون المثمر بين الجانبين.