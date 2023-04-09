استقبل، اليوم، الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، أعضاء لجنة المراجعة الخارجية من «TUV:NORD» الجهة المانحة لشهادة الأيزو «Iso 9001: 2015»، لمراجعة إجراءات استمرارية منح الشهادة لإدارات الجامعة.

وفد من الجهة المانحة لشهادة الأيزو يزور جامعة الزقازيق

جاء ذلك بحضور الدكتورة مروة عباس مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، ولمياء عبد المطلب الأمين المساعد لشؤون البيئة، والدكتورة عبير الهواري، مدير وحدة الجودة بكلية الطب البشري والمراجع بالمركز، وأعضاء اللجنة الدكتور أمير عطية، والدكتور شريف علي مصطفى.

منح شهادة الأيزو لـ5 إدارات جديدة في جامعة الزقازيق

وخلال الاجتماع تم عرض الإدارات التي حصلت على شهادة الأيزو والإدارات الجديدة التي ستنضم إلى منظومة الجودة، حيث وافقت اللجنة علي استمرارية منح الشهاده للإدارات الحاصلة عليها العام الماضي وعددها 18 إدارة.

كما أوصت كذلك بمنح الشهادة لعدد خمس إدارات جديدة، وهي إدارة مكتب أمين عام الجامعة، ومكاتب الأمناء المساعدين؛ وأمين مساعد الشؤون المالية، وأمين مساعد الشؤون الإدارية، والأمين المساعد لشؤون البيئة، والإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري.

ورحب رئيس الجامعة بالوفد في رحاب جامعة الزقازيق، مؤكدًا حرص الجامعة على الانفتاح والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة الوطنية ، مشيراً إلى أن حصول العديد من الإدارات بالجامعة يعكس مدى الالتزام بتطبيق واستيفاء المعايير الدولية لكافة السياسات والإجراءات الداخلية بالجامعة، والارتقاء بمنظومة الجهاز الإداري ، وتحسين الأداء، دعماً للخطة الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2030.