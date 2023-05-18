اشتعال النيران بسيارة ميكروباص بالكامل في أكتوبر.. والسائق ينجو من الموت

نشب حريق بسيارة ميكروباص تابعه لشركة رحلات بسبب ماس كهربائي، تم الإطفاء بمعرفة الحماية المدنية دون حدوث أي إصابات بمنطقة أكتوبر، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحريق

تلقى اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من المقدم محمد داود رئيس مباحث أكتوبر ثالث، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود اشتعال في سيارة ميكروباص بطريق الواحات تابعه لشركة للرحلات قيادة سائق بالشركة 30 عاما، وتبين اشتعال السيارة بالكامل نتيجة ماس كهربائي، تم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية دون أي إصابات، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله المقدم محمد داود رئيس المباحث، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.