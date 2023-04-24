السيطرة على حريق سيارة في بنها دون خسائر فى الأرواح

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق اندلع في سيارة أمام مسجد الحداد بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، دون خسائر بالأرواح، وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق ومعاينة السيارة وبيان أسباب وملابسات الحريق.

بلاغ بنشوب حريق في سيارة ببنها

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة، باندلاع حريق داخل سيارة ملاكي أمام مسجد الحداد بوسط مدينة بنها.

السيطرة على حريق سيارة ببنها

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وجرى الدفع بسيارة إسعاف وسيارة إطفاء، وجرت السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح، وتولت الجهات المعنية التحقيق لمعرفة أسباب الحريق والوقوف على حجم الخسائر.

من جانبه قال محمد عبد الحميد مرعي، رئيس مدينة ومركز بنها، إنه انتقل إلى موقع الحريق فور وصول البلاغ، وجرى إبلاغ شرطة النجدة والسيطرة على الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرًا إلى أنه يرجح أن سبب الحريق ماس كهربائي.