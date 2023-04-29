حريق يلتهم مخزن مطعم في مطروح وتفحم سيارة بجواره

اندلع حريق في مخزن مطعم وسط مدينة مرسى مطروح، منذ قليل، وامتدت النيران لمحتويات المخزن لترتفع ألسنة اللهب بعد اشتعالها في 5 أسطوانات أنابيب بوتاجاز تستخدم لتصنيع الخبز للمطعم، مما أسفر عن احتراق المخزن بجميع الأدوات والعدة الموجودة بداخلة، ووصول النيران إلى سيارة ملاكي متواجده بجوار المخزن مما تسبب في تفحم الصاج وفرش السيارة.

حريق مخزن مطعم في مرسى مطروح

تلقي اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، اليوم السبت، إخطار بنشوب حريق في مخزن خاص بأحد المطاعم في مدينة مرسى مطروح، وفور ورود البلاغ انتقلت سيارات الإطفاء من قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق وجرى السيطرة عليه، وإخماده.

فحص موقع الحريق

وجاري فحص مكان الحريق من خلال شرطة الحماية المدنية ومباحث قسم شرطة مطروح للتعرف على أسباب وقوع الحريق والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق، وجاري المتابعة.