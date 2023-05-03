السيطرة على حريق سيارة بقرية بالشرقية دون خسائر في الأرواح

شهد محيط قرية ميت ربيعة التابعة لمركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية تفحم السيارة بالكامل، دون أي خسائر في الأرواح أو المنطقة المحيطة بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغًا بالواقعة من مركز شرطة بلبيس، يشير إلى نشوب حريق بسيارة في طريق الزقازيق بلبيس، بمحيط قرية ميت ربيعة، فيما دفعت الحماية المدنية بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.

شرر في البطارية

وأفادت التحريات الأولية أن الحريق نشب في السيارة بسبب شرارة نار في بطارية السيارة ونتج عن الحريق تفحم السيارة.

كانت قد انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه وتبين عما اذا كانت هناك شبهة جنائية فيما أفادت التحريات الأولية أن شرر أصاب البطارية بانفجار، وجرى الدفع من قلل الحماية المدنية لموقع الحادث للسيطرة على الحريق، فيما تم رفع آثار الحادث.

إصابة 12 شخصا في حادث

وكانت محافظة الشرقية شهدت إصابة 12 شخصا في حادث تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف في طريق غيتة بلبيس بذات المركب وتم نقلهم من خلال سيارات الإسعاف إلى مستشفى بلبيس المركزي لتقديم الدعم الطبي للمصابين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم حول الواقعة.