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حلا شيحة عن عادل إمام: شرفت إني كنت ابنته في فيلم عريس من جهة أمنية

كتب:

ياسمين محمود
01:32 ص | الخميس 18 مايو 2023
عادل إمام

عادل إمام

هنأت الفنانة حلا شيحة الفنان الكبير عادل إمام بعيد ميلاده الـ83، الذي احتفل به بالأمس.

ونشرت حلا شيحة، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، صورة للزعيم عادل إمام من فيلم عريس من جهة أمنية، وعلقت قائلة: «من أجمل الصور للنجم العملاق أستاذ عادل إمام الذي شرُفت إني كنت ابنته حبيبة في فيلم عريس من جِهة أمنية وكان من أجمل الأفلام في السينما المصرية والعربية، عيد ميلاد سعيد أستاذ عادل ووحشتنا طلتك وضحكتك والضحك معاك».

عيد ميلاد عادل إمام

واحتفل الفنان عادل إمام بعيد ميلاده، في جو عائلي مع أصدقائه المقربين منهم لبلبة وخالد سرحان والذي نشر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صوره تجمعة بالزعيم في منزله.

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