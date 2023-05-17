كواليس احتفال عادل إمام بعيد ميلاده.. شاهد مباراة السيتي والريال مع يسرا ولبلبة

حرص عدد من أصدقاء الزعيم عادل إمام، على الاحتفال معه بعيد ميلاده، اليوم الأربعاء، إذ أتم عامه الثالث والثمانين.

وقال مصدر مقرب من الزعيم، لـ«الوطن»، إن يسرا ولبلبة تتواجدان حالياً داخل منزل الزعيم بمنطقة المنصورية، وتشاهدان معه مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، مضيفاً أن الزعيم متفاعل مع أحداث المباراة ويشاهدها بشغف شديد مع أصدقائه.

وأوضح المصدر أن أصدقاء عادل إمام، يسرا ولبلبة وشريف حلمي وخالد سرحان، أحضروا تورتة عليها صورته، وحرصوا على إطفاء شمعة عيد ميلاده معه.

الزعيم عادل إمام في أحدث ظهور

وفاجأ عادل سليمان، المساعد الشخصي للفنان عادل إمام، متابعيه بنشر صور تجمعه مع الزعيم عبر «فيس بوك»، أثناء احتفاله معه بعيد ميلاده.