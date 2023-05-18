الغرفة التجارية: مربو الدواجن عادوا لممارسة أنشطتهم بعد حل أزمة الأعلاف

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن مربي الدواجن رجعوا لممارسة أنشطتهم مرة أخرى، خاصة بعد حل أزمة الأعلاف.

مربو الدواجن الذين تخارجوا من السوق عادوا مرة أخرى

وأوضح السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» أن مربي الدواجن الذين تخارجوا من السوق عادوا مرة أخرى بعد الاطمئنان لتوافر الأعلاف، مشيرًا إلى أنهم ينتجون يوميًا 3.5 مليون طائر، مؤكدًا أنهم ضد استيراد الدواجن بسبب تحقيقهم الاكتفاء الذاتي في صناعة الدواجن بنسبة 99%.

يجب تطبيق القانون على محال بيع الدواجن الحية

وطالب رئيس شعبة الدواجن بالنهوض بمنظومة تربية الدواجن وتنفيذ القوانين الخاصة بتحويل المحال العامة التي تبيع الطيور الحية لبيع الطيور المذبوحة، لافتًا إلى أنه لا توجد دولة في العالم تبيع الطيور حية.

وأشار إلى أن هذه المحال يجب عليها أن تتحول لبيع الدواجن المبردة والمجمدة، مشددًا على أن الدواجن المبردة والمجمدة تكون خالية من أي فيروسات أما الدواجن الحية التي تُذبح في المحال العامة يكون فيها تعدد بكتيري.