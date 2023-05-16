«الزراعة»: أسعار الدواجن والبيض بدأت في الانخفاض ونتوقع المزيد

علق الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، على خبر الإفراج الجمركي عن أكبر شحنة أعلاف دفعة واحدة من الذرة والصويا، قائلا: إن الأعلاف تمثل من 60 لـ80% من جملة مصروفات تشغيل وتكاليف إنتاج أي مشروع خاص بالثروة الحيوانية أو الداجنة.

وأكد أن توفير الأعلاف، سيؤثر بشكل إيجابي على أسعار المنتج النهائي، لافتا إلى أن أسعار البيض أو الدواجن، بدأت تتحرك نحو الانخفاض بالفعل خلال الفترة الحالية، متوقعًا انخفاض الأسعار بشكل أكثر، خاصة مع اقتراب موسم استهلاك اللحوم بعيد الأضحى.

ملف الأعلاف يتابع من أعلى مستوى

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن ملف الأعلاف يتابع من أعلى مستوى ومن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، بالتنسيق مع وزير الزراعة ومحافظ البنك المركزي، مشيرًا إلى أنه جرى توفير العملات اللازمة للإفراج عن الكميات المناسبة والكافية، سواء للثروة الحيوانية أو الداجنة أو الأسماك خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن هذه أكبر مرة نشهد فيها إفراجات للخامات والمواد العالقة في المواني، مؤكدًا أنها وصلت لـ308 آلاف طن من الفول الصويا والأعلاف، بتكلفة وصلت لـ134 مليون دولار، لافتًا إلى أنه يجري التنسيق بين وزارة الزراعة وكل الجهات المعنية والرقابية، للقيام بعمليات التفتيش والمتابعة لهذه الكميات داخل الدولة المصرية.