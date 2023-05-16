تراجع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 16-5-2023 في الأسواق والمحلات

تشهد أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 16-5-2023 في الأسواق والمحلات، تراجعًا بقيمة جنيهين، ومن المتوقع استقرار الأسعار في الفترة المقبلة، بحسب ما ذكر سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، ويعود ذلك لحدوث توازن بين العرض والطلب، كما ساعدت الإفراجات الجمركية عن الأعلاف في ذلك، وبالنسبة للأسعار في السطور التالية.

وسجلت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 16-5-2023 في الأسواق والمحلات بالنسبة للشيش طاووق بين 155 و165 جنيهًا، والفراخ البانيه بين 160 و170 جنيهًا.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وبالنسبة لأسعار الدواجن البيضاء اليوم، بين 62 و63 جنيهًا في أرض المزرعة، بحسب بورصة الدواجن، وتصل إلى المستهلك نحو 73 و75 جنيهًا حسب المنطقة.

أسعار الكتاكيت اليوم

وجاءت أسعار الكتاكيت اليوم، البلدي بين 91 و92 جنيهًا، والكتكوت الأبيض بين 11 و11.25 جنيه، وكتكوت ساسو بيور بين 9.5 و10.5 جنيه، والكتكوت الساسو بين 8.5 و9.5 جنيه.

أسعار البيض اليوم

وتتراوح أسعار البيض اليوم، بالنسبة للبيض الأبيض بين 85 و85.75 جنيه، والبيض الأحمر بين 92 و94.75 جنيه، والبيض البلدي بين 91 و92 جنيهًا، في أرض المزرعة.