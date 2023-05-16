نشرة «تليفزيون الوطن»: توقعات بانخفاض أسعار الدواجن قريبا (فيديو)

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإفراج عن أكبر كمية أعلاف دفعة واحدة بحجم 308 آلاف طن من الذرة والصويا بقيمة 134 مليون دولار، وهو ما يمثل أكبر كمية إفراجات منذ 16 أكتوبر الماضي وحتى الآن.

قرار الافراج عن أكبر كمية اعلاف يحسب للقيادة السياسية

أكّد سامح السيد، رئيس غرفة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، أنَّ قرار الافراج عن أكبر كمية أعلاف دفعة واحدة بـ308 آلاف طن من الذرة والصويا بحوالي 134 مليون دولار، يُحسب للقيادة السياسية، مشيرًا إلى أنَّ القيادة السياسية مهتمة جدًا بملف الأعلاف خاصة منذ شهر رمضان الماضي، وكل الأزمات عدت بشكل طبيعي، وذلك سيؤدي إلى انخفاض أسعار الدواجن.

قرار الافراج عن الأعلاف سيعمل على انخفاض أسعار الدواجن الفترة الحالية

وقال «السيد»، خلال مداخلة هاتفية عبر «تليفزيون الوطن»، إن قرار الافراج عن الأعلاف سيعمل على انخفاض أسعار الدواجن، لافتًا إلى أنَّ هذه القرار أيضًا سيعمل على استقرار السوق، ويحفز منتجين الدواجن من الدخول في دورات جديدة في الإنتاج بعد توافر الأعلاف، موضحًا أنَّه سيتمّ طرح الأعلاف والذرة الصفراء والفول الصويا على البورصة السلعية المصرية لتوفير الأعلاف لصغار مربي الدواجن.

ليس لدينا أزمة في أسعار الدواجن منذ شهر رمضان الماضي

وأضاف «السيد»، أنَّه لا يوجد أي أزمات في أسعار الدواجن منذ شهر رمضان الماضي، مشيرًا إلى أنَّ انخفاض أسعار الدواجن سيكون كبيرًا خلال الفترة المقبلة.