موجة حارة تضرب مدن جنوب سيناء.. وشرم الشيخ تسجل 36 درجة

تشهد محافظة جنوب سيناء موجة من الطقس الحار، بدأ أول أمس ومستمر حتى اليوم الخميس، حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير على كل المدن حتى مدينة سانت كاترين تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن حالة المناخ بالمحافظة حار نهارا وتعتدل درجات الحرارة في الليل، موضحا أن نسبة الرطوبة في الهواء مرتفعة في بعض المدن مع هدوء في حركة الرياح.

درجة الحرارة العظمى في شرم الشيخ 36

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن مدينة شرم الشيخ التي تستعد لاستضافة اجتماعات بنك التنمية الأفريقي الأسبوع المقبل تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث سجلت المدينة صباح اليوم الخميس درجة حرارة 24 درجة، وتصل العظمى خلال ساعات النهار إلى 36 درجة، ونسبة الرطوبة في الهواء 55%.

وأشار المحافظ إلى أن درجات الحرارة في دهب بلغت 28 درجة، نويبع 26 درجة، طابا 25، طور سيناء العاصمة 24 درجة.

سانت كاترين 17 درجة

وصف اللواء طارق عابد، رئيس مدينة سانت كاترين، حالة الطقس بالمدينة بأنه أفضل طقس على مدار العام، حيث ترتفع الحرارة في النهار ولكن دون تأثير حيث تشعر بأن الطقس معتدل.

وقال عابد، في تصريح خاص، إن مدينة سانت كاترين سجَّلت صباح اليوم الخميس درجة حرارة 17 درجة وتصل خلال اليوم إلى 26 درجة، أما قمة جبل موسى تشهد أجواء مناخية معتدلة تجذب السياح وسجل جبل موسى درجة حرارة اليوم الخميس 13 درجة، جبل سانت كاترين سجل 10 درجات.