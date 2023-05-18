مصرع سيدة في حريق داخل شقتها بعابدين

لقيت سيدة مصرعها اختناقا، في حريق التهم شقتها في عابدين، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلّفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت انتداب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة الشقة والوقوف على أسباب الحريق.

بداية البلاغ

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا يفيد بنشوب حريق في شقة بمنطقة عابدين، وعلى الفور جرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبيّن نشوب حريق في شقة سكنية بعقار مكون من 8 طوابق، وجرى فرض كردون أمني حول العقار لعدم امتداد النيران للعقارات المجاورة، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وأسفر الحريق عن مصرع سيدة بسبب الاختناق من دخان الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.