تفاصيل نشوب حريق داخل مصنع كتان بسمنود «ماس كهربائي»

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة اللهب، داخل مصنع كتان، بعزبة عداه، التابعة لقرية بنا أبوصير، بمركز ومدينة سمنود، محافظة الغربية، دون وقوع خسائر في الأرواح، وخلف الحريق أضرار مادية كبيرة.

المعاينة الأولية

وبعمل التحريات والمعاينة اللازمة، تبين أن النيران أتت علي 6 ماكينات غزل، و 10 أطنان من القطن، وعلي كميات كبيرة من محصول الكتان تقدر ب 10 أفدنة، بسبب اندلاع الحريق، إنتاج عن حدوث ماس كهربائي، وأسفر عن إصابة شخص باختناق وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة، وإعطائه جلسات أكسجين، في حينه ورفض الانتقال إلى المستشفى.

بداية الواقعة

وكانت قوات الحماية المدنية، ومرفق عمليات الإسعاف بمدينة سمنود، تلقت بلاغاً من الأهالي يفيد باندلاع حريق هائل داخل مصنع كتان بعزبة عداه التابعة لقرية بنا أبو صير، مع تصاعد كثيف للدخان وارتفاع السنة اللهب، وجري الدفع ب4 سيارات إطفاء، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى المصانع والمناطق المجاورة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.