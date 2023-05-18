63 ألفا و307 طلاب يؤدون امتحانات الإعدادية في كفر الشيخ

بدأت منذ قليل، ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية، بمحافظة كفر الشيخ، والتي انطلقت أمس الأربعاء 17 مايو، وتستمر حتي الاثنين 22 مايو 2023.

امتحانات مادتي الهندسة والحاسب الآلي

ويؤدي طلاب كفر الشيخ امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم الخميس، في مادة «الهندسة» لمدة ساعتين، من الساعة التاسعة صباحا للساعة الحادية عشرة صباحاً، ومادة «الحاسب الآلي»، لمدة ساعة، من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً وحتي الساعة الثانية عشرة والنصف مساءً.

وأنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ كل استعداداتها، لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام 2022 - 2023، والتي بدأت أمس الأربعاء 17 مايو وتنتهي الاثنين 22 مايو الجاري، وذلك بإعلان الجداول بالمدارس، وتوزيع أرقام الجلوس، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف فرعية بالإدارات التعليمية، وتطهير وتعقيم اللجان، حفاظاً على صحة الطلاب، والمشاركين في الامتحانات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوفير كل سُبل تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأدائهم الامتحانات في يُسر.

عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

ويؤدي 63 ألفا و307 طالبا وطالبة بمحافظة كفر الشيخ امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 أمام 338 لجنة بـ3 قطاعات، و194 طالب بالشهادة الإعدادية المهنية، موزعين على 13 إدارة تعليمية.