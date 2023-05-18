مصرع أم وطفلين اختناقا إثر نشوب حريق في شقة سكنية بالمقطم

لقت سيدة وطفليها مصرعهم اختناقا إثر نشوب حريق في شقتهم بمنطقة المقطم، وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري، لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وطلبت انتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة الشقة، والوقوف على أسباب الحريق، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العقار، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بلاغ بنشوب حريق في شقة بالمقطم

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا، يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المقطم، وعلي الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني حول العقار، لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها.

ضحايا الحريق داخل شقة المقطم

وبالفحص تبين العثور علي جثث صاحبه الشقة وطفليها داخل أسانسير العقار، مختنقين من الدخان، وكشفت التحريات بأنهم أثناء هروبهم من الحريق تعطل بهم الأسانسير، ولقوا مصرعهم مختنقين من الدخان، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.