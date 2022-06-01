مصرع سيدة وطفليها صعقاً بالكهرباء داخل منزلهم بالشرقية

لقيت سيدة وابنها وابنتها مصرعهم، إثر إصابتهم بصعق كهربائي داخل منزلهم بمدينة بلبيس في محافظة الشرقية، قبل قليل، وجرى نقل جثثهم إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي، والتحفظ عليهم بمشرحة المستشفى، قيد التحقيقات.

إخطار أمني بمصرع سيدة وطفليها صعقاً بالكهرباء

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً بورود بلاغ إلى مركز شرطة بلبيس، من مستشفى بلبيس المركزي، باستقبال كل من «سمر أ. م.»، 35 سنة، وطفليها «محمد» 8 سنوات، و«فرح» 3 سنوات، جثث هامدة، إثر إصابتهم بصعق كهربائي، أثناء تواجدهم داخل منزلهم بمدينة بلبيس.

انتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثامين

تم التحفظ على الجثث بمشرحة مستشفى بلبيس المركزي، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لمعاينة الجثامين وبيان سبب الوفاة، تمهيداً للتصريح بالدفن، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.