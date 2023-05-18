مصرع شاب وإصابة اثنين في حادثي سير ببورسعيد

لقي شاب مصرعه وأصيب اثنان في حادثي تصادم سيارة نقل مع موتوسيكل وربع نقل مع دراجة هوائية، اليوم، في بورسعيد بسبب السرعة الزائدة، ونقلت الجثة والمصابان إلى المستشفى.

إخطار بالحادثين

تلقى اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان، المشرف على فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بأنه وصل عن طريق سيارة الاسعاف إلي مستشفي السلام بورسعيد محمد مروان مصطفى 24 سنة، مصاب ببتر كامل بالساق اليسرى، وتهتك باليد اليسرى وبالركبة اليمنى، وتوفي عند وصوله المستشفى.

كما وصل محمد علي البربري 38 سنة، مصابا بجرح قطعي في الساق اليمني، وسحجات بالوجه، واشتباه كسر في الساق نتيجة حادث تصادم سيارة نقل مع موتوسيكل عند مصنع كراوية للأسمنت جنوب بورسعيد، كما وصل المصاب الثالث محمد محمود شطا 47 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، وسؤال شهود عيان الحادثين أن سيارة نقل اصطدمت مع دراجة نارية عند مصنع كراوية للأسمنت بمنطقة المصانع خارج الدائرة الجمركية جنوب بورسعيد، وأسفر عن الحادث إصابة 2 كانا على الدراجة النارية.

وكان الحادث الثاني بسبب تصادم سيارة ربع نقل مع شخص يقود دراجة هوائية عند سوق السمك الجديد في شارع الصباح بحي الضواحى، وتبين من التحريات أنّ السرعة الزائدة سبب الحادث.

الإجراءات القانونية

وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي؛ للوقوف على ملابسات الحادثين وتحرر المحضر الخاص بالواقعتين، وتتولى النيابة العامة التحقيق.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادثين، وتم التحفظ على السيارتين والموتوسيكل والدراجة الهوائية.