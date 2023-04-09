إزالة حالة تعد على أرض زراعية بالعبور جنوب بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن، إزالة حالة تعد على أرض زراعية في جمعية العبور جنوب بورسعيد على مساحة 250 مترًا، وذلك ضمن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي و ممتلكات الدولة،

وقال محافظ بورسعيد إن الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب بقيادة أحمد زغلف رئيس الحي شنت حملة مكبرة، أسفرت عن إزالة حالة تعد على أرض زراعية في جمعية العبور جنوب بورسعيد على مساحة 250 مترا.

إجراءات صارمة لمواجهة التعديات

وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية المملوكه للدولة، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء، لاستغلال الأراضي المستردة في إقامة المشروعات التنموية التي تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية، وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة.

استمرار الحملات

وأوضح محافظ بورسعيد أنه سوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، مشيرًا إلى أنه لا تهاون في ملف إزالة التعديات.